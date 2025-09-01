lunes

septiembre 01, 2025

Inician semana de ornato y conservación en el sector Pasto Viejo de Humacao

HUMACAO – El municipio de Humacao informó que este lunes, primero de septiembre, dio inicio a una nueva semana de trabajos de conservación y ornato en el barrio Río Abajo, específicamente en el sector Pasto Viejo y la carretera 3 en dirección a Punta Santiago.

La administración municipal reafirmó su compromiso de mantener la ciudad limpia, segura y atractiva para todos sus habitantes y visitantes.

Las autoridades destacaron y agradecieron la labor diaria de los empleados municipales que, con su dedicación, contribuyen a que Humacao, conocida como la “Capital del Este”, continúe sobresaliendo por su orden y belleza.

