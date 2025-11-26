miércoles

noviembre 26, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Inician mejoras al Parque Lineal Adolfo Dones y al Complejo Polideportivo Rebekah Colberg

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 72

SAN JUAN – El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, anunció el comienzo de las obras de reconstrucción del Parque Lineal Adolfo Dones y el Complejo Polideportivo Rebekah Colberg, instalaciones severamente afectadas tras el huracán María y cuya rehabilitación beneficiará a residentes, atletas, estudiantes y familias de San Juan.

Se precisó que la inversión total de las obras asciende a $13,852,398.60. Los trabajos iniciarán en diciembre de 2025.

(Foto/Suministrada)

“Estamos ejecutando proyectos que transforman la calidad de vida de nuestras comunidades. Estas obras son parte de un plan claro de inversión municipal que prioriza lo esencial; reconstruir, modernizar y devolverles valor real a los espacios de nuestra ciudad”, expresó Romero Lugo.

El Parque Lineal Adolfo Dones contará con una reconstrucción completa con una inversión de $5,996,000, de los cuales $4,866,808.11 son fondos municipales. Las mejoras incluyen trabajos en los accesos desde el Ramal 8 y la avenida Simón Madera, una nueva plazoleta de entrada, aceras y senderos accesibles, estacionamiento rehabilitado, iluminación renovada y mobiliario urbano actualizado. También se instalará un sistema moderno de cámaras de seguridad y se trabajará un proyecto de jardinería y vegetación. La rehabilitación abarca la torre de observación, el área de juegos, mejoras en las estructuras de concesionarios y en el edificio principal, donde se renovará el techo, el sistema eléctrico, las luminarias y se añadirá un nuevo cuarto de seguridad.

Asimismo, estas mejoras incluyen la modernización de baños, la colocación de nuevas puertas y ventanas, la reparación de bancos en hormigón, una fuente de agua nueva y trabajos en pintura exterior e interior.

Mientras, las mejoras al Complejo Polideportivo Rebekah Colberg representan una inversión de $7,856,398.60. Estas obras beneficiarán a los 273 estudiantes de la Escuela del Deporte, incluyendo 65 atletas de atletismo. El proyecto incluye una nueva plazoleta de entrada con pórtico, accesos y rampas reconstruidas, iluminación, un sistema actualizado de seguridad y trabajos en el sistema de protección contra incendios. Además, el gimnasio exterior será reubicado para mayor accesibilidad.

Se informó que el estacionamiento será completamente rehabilitado y la pista atlética recibirá una superficie nueva, luminarias, grama en el área central, verjas y mejoras en el manejo de escorrentías. Las gradas serán modernizadas, incluyendo nuevas áreas accesibles, un elevador, reparación de acero y una malla para control de aves. Los baños serán rediseñados para cumplir con accesibilidad e incluirán nuevos equipos y terminaciones.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 644

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
11

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Términos y Condiciones

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: