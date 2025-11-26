Inician mejoras al Parque Lineal Adolfo Dones y al Complejo Polideportivo Rebekah Colberg

SAN JUAN – El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, anunció el comienzo de las obras de reconstrucción del Parque Lineal Adolfo Dones y el Complejo Polideportivo Rebekah Colberg, instalaciones severamente afectadas tras el huracán María y cuya rehabilitación beneficiará a residentes, atletas, estudiantes y familias de San Juan.

Se precisó que la inversión total de las obras asciende a $13,852,398.60. Los trabajos iniciarán en diciembre de 2025.

“Estamos ejecutando proyectos que transforman la calidad de vida de nuestras comunidades. Estas obras son parte de un plan claro de inversión municipal que prioriza lo esencial; reconstruir, modernizar y devolverles valor real a los espacios de nuestra ciudad”, expresó Romero Lugo.

El Parque Lineal Adolfo Dones contará con una reconstrucción completa con una inversión de $5,996,000, de los cuales $4,866,808.11 son fondos municipales. Las mejoras incluyen trabajos en los accesos desde el Ramal 8 y la avenida Simón Madera, una nueva plazoleta de entrada, aceras y senderos accesibles, estacionamiento rehabilitado, iluminación renovada y mobiliario urbano actualizado. También se instalará un sistema moderno de cámaras de seguridad y se trabajará un proyecto de jardinería y vegetación. La rehabilitación abarca la torre de observación, el área de juegos, mejoras en las estructuras de concesionarios y en el edificio principal, donde se renovará el techo, el sistema eléctrico, las luminarias y se añadirá un nuevo cuarto de seguridad.

Asimismo, estas mejoras incluyen la modernización de baños, la colocación de nuevas puertas y ventanas, la reparación de bancos en hormigón, una fuente de agua nueva y trabajos en pintura exterior e interior.

Mientras, las mejoras al Complejo Polideportivo Rebekah Colberg representan una inversión de $7,856,398.60. Estas obras beneficiarán a los 273 estudiantes de la Escuela del Deporte, incluyendo 65 atletas de atletismo. El proyecto incluye una nueva plazoleta de entrada con pórtico, accesos y rampas reconstruidas, iluminación, un sistema actualizado de seguridad y trabajos en el sistema de protección contra incendios. Además, el gimnasio exterior será reubicado para mayor accesibilidad.

Se informó que el estacionamiento será completamente rehabilitado y la pista atlética recibirá una superficie nueva, luminarias, grama en el área central, verjas y mejoras en el manejo de escorrentías. Las gradas serán modernizadas, incluyendo nuevas áreas accesibles, un elevador, reparación de acero y una malla para control de aves. Los baños serán rediseñados para cumplir con accesibilidad e incluirán nuevos equipos y terminaciones.