lunes

septiembre 08, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Inicia rehabilitación del dispensario médico en Peña Pobre, Naguabo

(Foto/Suministrada)

NAGUABO – El Municipio Autónomo de Naguabo celebró la colocación de la primera piedra para la rehabilitación y remodelación del dispensario médico del Barrio Peña Pobre.

Esta iniciativa marca un avance significativo en el fortalecimiento de los servicios de salud para la comunidad. El edificio, construido en 1980 durante la administración del alcalde Germán Suárez, permanecía inoperante desde el paso del huracán María.

Con esta obra, se busca devolver a la ciudadanía un espacio digno, accesible y moderno para el cuidado de la salud, complementario a los servicios ofrecidos en el CDT Naguabo Medical Mall. El proyecto es posible gracias al esfuerzo conjunto de la empresa naguabeña More Construction Corp., servidores públicos y colaboradores.

La administración municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando por un Naguabo más saludable, seguro y próspero.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 632

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
211

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: