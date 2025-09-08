Inicia rehabilitación del dispensario médico en Peña Pobre, Naguabo

NAGUABO – El Municipio Autónomo de Naguabo celebró la colocación de la primera piedra para la rehabilitación y remodelación del dispensario médico del Barrio Peña Pobre.

Esta iniciativa marca un avance significativo en el fortalecimiento de los servicios de salud para la comunidad. El edificio, construido en 1980 durante la administración del alcalde Germán Suárez, permanecía inoperante desde el paso del huracán María.

Con esta obra, se busca devolver a la ciudadanía un espacio digno, accesible y moderno para el cuidado de la salud, complementario a los servicios ofrecidos en el CDT Naguabo Medical Mall. El proyecto es posible gracias al esfuerzo conjunto de la empresa naguabeña More Construction Corp., servidores públicos y colaboradores.

La administración municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando por un Naguabo más saludable, seguro y próspero.