BAYAMÓN – Puerto Rico Fashion Week (PRFW) da inicio a una nueva edición del evento de moda más importante del Caribe desde las instalaciones de Claro Space, ubicado en el Parque de las Ciencias, marcando el arranque de la semana. Este año, el evento se celebra del 6 al 12 de octubre de 2025, con un programa repleto de talento, creatividad y colaboraciones clave que fortalecen la industria de la moda, el deporte, el Turismo en la isla y proyectan su alcance internacional.

Esta edición del PRFW promete una experiencia inolvidable que celebra la diversidad cultural, el talento emergente y el poder transformador de la moda. Durante varios días, el público podrá disfrutar de desfiles exclusivos, exhibiciones de diseñadores, paneles de discusión, oportunidades de networking y activaciones especiales de marcas.

Durante la conferencia se presentó el itinerario oficial y se ofrecieron detalles exclusivos sobre los diseñadores participantes, entre ellos Axel Chinea, Mar Beltrán (Colombia), Christopher Santana, Astrid Kadesh, Edd Aponte, Edwin Rosario Paz, Lorraine Ortiz, Omayra Casillas, Mateo Manuel, Melkis Diaz (RD Fashion Week), Starlin de Holma (República Dominicana), Tiffany Fermín (República Dominicana), José Raúl, Elier Aubret, Sonia Rivera, Meily Fernández, Armando J. Pereira, Lisa Thon, Jaer Cabán, Felipe de León (República Dominicana), Herman Nadal, Carlos Alberto y los diseñadores emergentes Ian Aponte, Carlos Gandía, Andrieth Martínez, Marjorie Santos, Nahomy Díaz, Ray Aponte y Keniel Díaz.

También se anunció la integración del deporte con Matchpoint, una experiencia exclusiva dentro de Puerto Rico Fashion Week que celebra la fusión entre la moda y los deportes de raqueta. Es un encuentro entre estilo, performance y cultura deportiva con exhibiciones, desfiles, activaciones de marca y colaboraciones con diseñadores.

El evento también contará con iniciativas educativas, sociales, y la integración de universidades como EDP University, la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, la Universidad Ana G. Méndez, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, la Universidad del Sagrado Corazón y el Departamento de Educación. También dijeron presente marcas, medios y organizaciones que se unen para impulsar la moda boricua.

Puerto Rico Fashion Week 2025 reafirma su misión de proyectar la moda puertorriqueña al mundo, posicionando a la isla como un epicentro de creatividad, inclusión, talento emergente y colaboración internacional, mencionó Zuleika Zayas, organizadora y productora del evento.