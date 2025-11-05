LUQUILLO – Desde el 2020, los residentes de los condominios Sandy Hills en el municipio de Luquillo han levantado la voz de alerta ante los excesivos cargos que reflejan las facturas de servicio de agua potable por el uso comunal, las cuales han superado los $20,000.00 mensuales.

Ante esto, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, celebró una reunión ayer, martes, 4 de noviembre, en el Capitolio, con residentes de dicho complejo de vivienda y directivos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), incluyendo el director auxiliar de Grandes Clientes, William Thompson, y la gerente de la misma área para la Región Este, Gisela Reyes, entre otros, donde se llegó a un acuerdo para realizar un censo de contadores en el complejo.

“Los residentes de los condominios Sandy Hills nos han traído una situación en relación con los altos costos de servicio de agua potable para las áreas comunes, cuyas facturas fluctúan entre lo 15 y 20 mil dólares mensuales, un aumento sustancial de los alrededor de $4,000 que pagaban antes de la pandemia del COVD-19. Queremos buscarle una solución, por eso se llegó a un acuerdo para que la AAA realice un censo de contadores y un estudio de uso del contador comunal, con premura, para determinar la razón de estos costos”, dijo el también representante por el Distrito #36.

El presidente cameral también informó que se estará coordinando una inspección ocular a las instalaciones con personal técnico de la AAA durante los próximos días.

De acuerdo a los residentes, existen unos 292 apartamentos entre las dos torres que comprende el complejo. Sin embargo, la AAA indica que en sus récords aparecen unos 282 contadores, excluyendo el que se encuentra en disputa. De esa cifra, la corporación pública designó a 194 contadores como vacacionales y 52 como unidades de alquiler a corto plazo.

Las áreas comunes incluyen dos cisternas, sistema de cuatro baños sanitarios, duchas y piletas. La piscina del complejo se alimenta con una manguera, en vez de bombas.

Durante el encuentro, funcionarios de la AAA destacaron, además, que existen un gran número de contadores con desperfectos mecánicos que viabiliza la pérdida de agua, aseveración que fue cuestionada por los miembros de la Asociación de Residentes del condominio.

Sandy Hills es uno de los complejos de vivienda horizontal más frecuentados durante épocas de vacaciones, como el verano, debido a su cercanía a las playas de Luquillo, así como a otras atracciones.