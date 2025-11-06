Inicia en Ceiba curso gratis de charcutería para adultos

CEIBA – Conexión Laboral Área Local Noreste dio inicio al curso de Charcutería en el municipio de Ceiba con el objetivo de brindar nuevas oportunidades de desarrollo y reinserción al mundo laboral. Este adiestramiento forma parte de los ofrecimientos del Programa WIOA (Workforce Innovation and Opportunity Act), una ley federal que promueve la preparación laboral, el desarrollo de destrezas y el empleo para adultos, jóvenes y trabajadores desplazados.

El curso está diseñado para capacitar a personas adultas, dotándolas de herramientas prácticas y empresariales que les permitan integrarse nuevamente al mercado laboral o emprender su propio negocio en el área gastronómica.

Durante el adiestramiento, los participantes aprenderán sobre conceptos básicos de charcutería y entremeses, historia y tendencias del mercado, estrategias de negocios, tipos de productos, selección de ingredientes y suplidores, presentación y empaque, control de costos, establecimiento de precios base, montaje de estaciones y estrategias de promoción, entre otros temas esenciales.

Al concluir el curso, los participantes obtendrán una Certificación en Entremeses y Charcutería, que ampliará sus oportunidades de desarrollo profesional y autoempleo.

“Con este tipo de cursos continuamos cumpliendo con nuestra misión de ofrecer alternativas reales para que nuestros participantes puedan fortalecer sus destrezas, conseguir empleo o iniciar sus propios proyectos”, destacó el director de Conexión Laboral Área Local Noreste, Luis A. Cruz Gerena.

El curso de Charcutería se une a otros ofrecimientos educativos impulsados por la entidad en los municipios del noreste, reafirmando su compromiso con la formación de una fuerza laboral más competitiva y autosuficiente.