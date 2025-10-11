Informe reciente sobre operaciones de LUMA Energy

SAN JUAN – La empresa LUMA expresó su agradecimiento al Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) por su compromiso con el futuro energético de Puerto Rico. Destacó que este esfuerzo demuestra cómo la colaboración entre los sectores público y privado puede generar resultados concretos que fortalezcan la red eléctrica del país.

Según la compañía, los proyectos que serán financiados por el DOE —en los cuales LUMA participó como agente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo el Acuerdo de Operación y Mantenimiento de Transmisión y Distribución— representan una inversión aproximada de 147 millones de dólares. Estos fondos estarán destinados a la restauración de infraestructura crítica y prioritaria del sistema eléctrico.

LUMA subrayó, además, que aunque los recursos económicos constituyen un paso importante en la transformación del sistema eléctrico y ya se encuentran listos para iniciar los trabajos, es fundamental que los fondos, que serán canalizados a través de la AEE, estén disponibles oportunamente para garantizar la ejecución efectiva de los proyectos.

A continuación, los proyectos que el DOE financiará incluyen: