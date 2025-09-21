NAGUABO – Las autoridades investigan un incendio reportado a eso de las 11:17 de la mañana del sábado, en una residencia en el kilómetro 12.9 de la carretera PR-950, sector La Cuchilla, barrio Río Blanco, en Naguabo.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el siniestro. Al llegar al lugar, un hombre presentaba quemaduras en su cuerpo, por lo que fue atendido y transportado por personal de Emergencias Médicas a un hospital.

Al momento, se desconoce su condición y la causa del incendio.

Personal del Cuerpo de Bomberos logró extinguir el fuego.