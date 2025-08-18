lunes

agosto 18, 2025

Inauguran temporada AA Juvenil Cariduros de Fajardo con victoria doble 

(Foto/Suministrada)
FAJARDO – En un ambiente lleno de entusiasmo se celebró la inauguración oficial de la temporada 2025 de la AA Juvenil Cariduros de Fajardo en el Estadio Concepción Pérez Alberto. El evento marcó el primer juego como locales de los Cariduros, quienes se enfrentaron al equipo de Carolina, logrando una contundente victoria en ambos partidos de la jornada.

Con este resultado, el equipo juvenil continúa sumando ya cuatro triunfos consecutivos. En su primer enfrentamiento de la campaña, habían derrotado a Loíza con marcador de 2-0, consolidando así un inicio prometedor para los jóvenes peloteros fajardeños.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del alcalde de Fajardo, José Aníbal «Joey» Meléndez, quien destacó el valor del deporte en el desarrollo de la juventud. «Este equipo representa el futuro de nuestro pueblo. Ver a nuestros jóvenes comprometidos con el deporte nos llena de esperanza y orgullo», expresó el alcalde. «Seguiremos apoyando este tipo de iniciativas porque sabemos que el deporte transforma vidas”.

Cabe destacar que, la temporada 2025 fue dedicada a Yasmin L. Ocasio, en reconocimiento a su incansable labor, compromiso y aportación al desarrollo del programa de AA Juvenil en Fajardo. Ocasio recibió reconocimientos por parte del municipio. 

Síguenos: