Inauguran remodelación del Gimnasio Caimito, San Juan

SAN JUAN – El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció hoy la culminación de la remodelación del Gimnasio Caimito, realizada en alianza con el cantante urbano Myke Towers y Young Kingz Foundation, un proyecto que transforma este espacio en un centro deportivo renovado y seguro para los jóvenes de la comunidad.

“El Gimnasio Caimito es un ejemplo del poder transformador del deporte y de lo que podemos lograr trabajando en alianza con el sector privado. Con este proyecto reafirmamos nuestro compromiso de invertir en infraestructura que inspire y fomente estilos de vida saludables”, expresó Romero Lugo.

La renovación abarcó mejoras tanto estructurales como en los equipos deportivos. El Municipio de San Juan realizó trabajos en el techo, baños, pisos de áreas comunes, abanicos, iluminación, puertas, oficina administrativa, letreros, fuentes de agua y asfalto exterior. Por su parte, Young Kingz Foundation contribuyó con la pintura, pisos de las áreas de boxeo, reparación de metales y ventanas, además de la adquisición de nuevos equipos deportivos: pesas, trotadoras, bicicletas y material especializado de boxeo, incluyendo sacos, guantes y un ring completamente renovado. La inversión total aproximada ascendió a $425,000, de los cuales $200,000 provinieron del Municipio y $225,000 de Young Kingz Foundation.

“Crecí sabiendo lo importante que es tener un lugar seguro donde poder entrenar y crecer. Este gimnasio representa mucho más que boxeo, es un espacio donde los jóvenes pueden encontrar disciplina, apoyo y motivación para perseguir sus sueños”, indicó el artista Myke Towers.

La fundación adelantó que este proyecto es solo el comienzo de una colaboración a largo plazo con el Municipio de San Juan, con el objetivo de replicar este modelo en otros gimnasios y comunidades. “Nuestro propósito es motivar a la juventud a través del deporte, creando entornos que les permitan alcanzar su máximo potencial”, afirmó Derick Luna, presidente de la Junta de Directores de Young Kingz Foundation.

Más allá de las mejoras físicas, esta iniciativa busca impactar directamente a la comunidad de Caimito al ofrecer un espacio moderno que promueva valores como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo. Actualmente, también se están realizando trabajos de remodelación en los gimnasios de Las Curias, Falu, Barrio Obrero, Venezuela, Playita y Timothee, como parte del plan municipal para ofrecer espacios seguros, adecuados y bien equipados para el desarrollo deportivo de los jóvenes en todo San Juan.

Durante la actividad se reconoció al señor Freddy Trinidad Muriel, administrador del Gimnasio de Caimito, por su trayectoria y legado en el boxeo puertorriqueño y su impacto en la vida de decenas de jóvenes atletas.

Con esta alianza, San Juan reafirma su apuesta por el deporte como motor de desarrollo social, mientras Young Kingz Foundation consolida su misión de impactar vidas y comunidades a través de proyectos sostenibles que promuevan el bienestar.

“A través de proyectos como este, enviamos un mensaje claro a nuestra juventud; en San Juan creemos en su talento, en sus sueños y en su futuro. Seguiremos invirtiendo en instalaciones deportivas que sean semilleros de disciplina, de oportunidades y de esperanza”, añadió el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo.

Para más información de Young Kingz Foundation: www.instagram.com/youngkingzfoundation