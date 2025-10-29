Inauguran nuevo Centro de Servicios al Elector en Fajardo

FAJARDO – Reafirmando el compromiso con los electores en Puerto Rico, para quienes la Comisión Estatal de Elecciones garantiza servicios accesibles, ágiles y confiables, su presidente, Jorge R. Rivera Rueda y el alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, inauguraron ayer martes el nuevo Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI), convenientemente localizado en la plaza pública del referido municipio.

Será en ese moderno espacio donde electores de Fajardo y pueblos limítrofes podrán realizar trámites electorales tales como inscripción, reactivación y transferencias, entre otros servicios que estarán disponibles de lunes a viernes, en horario de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Además, para beneficio de los ciudadanos que requieran completar gestiones con diversas agencias gubernamentales o privadas, la facilidad emitirá diversas certificaciones oficiales como certificados de antecedentes penales.

“En la Comisión Estatal de Elecciones nos mantenemos firmes en nuestro interés de continuar procurando más y mejores servicios para los electores en Puerto Rico. Con eso en mente, damos paso a la apertura de este espacio que, gracias al municipio de Fajardo y a su Alcalde, a partir de ahora estará al alcance de todas las personas que requieran de nuestros servicios en esta zona”, manifestó el Presidente de la CEE, quien resaltó además el impacto positivo que ello representa también en la empleomanía de la dependencia a quienes en todo momento reconoce como el motor y el mayor activo de la Comisión en beneficio de los procesos democráticos en Puerto Rico.

“Queremos que nuestros ciudadanos tengan acceso a servicios que, en otras ocasiones, había que salir del municipio a gestionarlos. Así que para que puedan tramitarlos de forma fácil y rápida, logramos esta alianza con la CEE que le permite a los fajardeños, y las personas de pueblos cercanos, solicitar los servicios en un lugar cerca. Somos un gobierno que le hace la vida más fácil a la gente; no complicársela. Esta alianza no representa costo alguno para el gobierno municipal y agradezco la accesibilidad y compromiso del Presidente, y su equipo, con este proyecto”, sostuvo, por su parte, el alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez.

El nuevo Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector se encuentra localizado en la Calle Dr. López #12m, justo al lado del edificio que alberga el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).