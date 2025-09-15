CEIBA – El alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, junto con la administradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Enid I. Ortiz Rodríguez, inauguró en el municipio la iniciativa “Fondo en Tu Comunidad”.

Mediante este acuerdo colaborativo, ambas entidades reafirman su compromiso de acercar los servicios del Fondo a patronos y empleados, con el objetivo de promover la prevención en el ámbito laboral y de fomentar espacios de trabajo más seguros y accesibles.

Durante la visita, negocios locales como Del Mar Contractors, Arkficio y Quality Training Gym recibieron orientación e información relevante, dirigida tanto a trabajadores como a patronos.

El municipio agradeció a la CFSE por seleccionar a Ceiba para esta nueva etapa de servicios directos a la comunidad e invitó a más patronos y comerciantes a comunicarse con la oficina del Fondo del Seguro del Estado en Fajardo para beneficiarse de esta iniciativa.