lunes

septiembre 15, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Inauguran iniciativa «Fondo en Tu Comunidad» en Ceiba

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 91

CEIBA – El alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, junto con la administradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Enid I. Ortiz Rodríguez, inauguró en el municipio la iniciativa “Fondo en Tu Comunidad”.

Mediante este acuerdo colaborativo, ambas entidades reafirman su compromiso de acercar los servicios del Fondo a patronos y empleados, con el objetivo de promover la prevención en el ámbito laboral y de fomentar espacios de trabajo más seguros y accesibles.

Durante la visita, negocios locales como Del Mar Contractors, Arkficio y Quality Training Gym recibieron orientación e información relevante, dirigida tanto a trabajadores como a patronos.

El municipio agradeció a la CFSE por seleccionar a Ceiba para esta nueva etapa de servicios directos a la comunidad e invitó a más patronos y comerciantes a comunicarse con la oficina del Fondo del Seguro del Estado en Fajardo para beneficiarse de esta iniciativa.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 633

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
243

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: