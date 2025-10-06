Inauguran en Trujillo Alto nueva boutique para mascotas

TRUJILLO ALTO – El municipio de Trujillo Alto informó que, como parte de los esfuerzos de la administración municipal para impulsar el desarrollo económico en el centro urbano, el alcalde Pedro A. Rodríguez González y la primera dama, Leslie Flores Betancourt, participaron recientemente en la inauguración de “Caprichos Caninos & More”, una boutique especializada en artículos para mascotas.

Dilia Delgado, propietaria de la novel boutique, manifestó que apuesta por el crecimiento y el fortalecimiento del comercio local.

La administración municipal felicitó a la propietaria y le deseó éxito en esta nueva etapa. Además, se destacó que próximamente se sumarán más comerciantes al proyecto, cuyo principal objetivo es revitalizar el espacio urbano.

El horario de “Caprichos Caninos & More” es sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. De lunes a viernes por cita a través de sus redes sociales:

https://www.instagram.com/caprichoscaninosandmore