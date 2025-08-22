Inauguran en Carolina “La Guaracha”

CAROLINA – El Centro Urbano de Carolina recibió con entusiasmo la apertura de “La Guaracha”, un restaurante con una propuesta en la cultura puertorriqueña y la eleva con un toque moderno, a través de una variada oferta de tapas y coctelería. La inauguración oficial tuvo lugar, en el San Fernando Plaza, local 110, con la presencia de familiares, amistades y amantes de la gastronomía que se dieron cita para disfrutar de este nuevo espacio culinario.

La Guaracha es el resultado del sueño compartido de cuatro amigos de escuela superior que, tras completar sus respectivas carreras profesionales, decidieron unir esfuerzo, voluntad y lazos de una sólida amistad de más de una década. Con una inversión de aproximadamente $100,000, incluyendo la adquisición del local y remodelaciones posteriores, los socios Jemiliz Miranda Medina, Indianilly Benítez Santiago, Jorge Burgos Negrón y Gretchen Oquendo Lebrón lograron materializar un proyecto que se perfila como un nuevo referente gastronómico en Carolina.

“El que un grupo de jóvenes empresarios decida invertir su talento, creatividad y recursos en nuestra ciudad es motivo de gran satisfacción y orgullo. Les agradecemos haber seleccionado a Carolina como el epicentro de su más importante proyecto, y les felicitamos por este logro que refleja valentía, visión y amor por su tierra. Les auguramos el mayor de los éxitos en este camino que, sin duda, aportará dinamismo y desarrollo a nuestro Centro Urbano”, expresó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau.

Durante la apertura, los asistentes pudieron degustar innovadoras creaciones como la “Arepa Costeña”, elaborada con coco, rellena de bacalao y alioli de piña, así como el “Crocante de Plátano”, acompañado de carne ahumada y una fusión de quesos manchego y parmesano. En el área de coctelería, destacaron mezclas originales como “Café con Calle”, preparado con whiskey de maní, café de greca y licor de naranja, y “Monte y Menta”, una refrescante propuesta con ron blanco, pepino y jugo de lima.

Los propietarios anunciaron que el restaurante generará en los próximos meses alrededor de diez empleos directos, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico local. La Guaracha abrirá sus puertas al público de jueves a domingo, en horario de 11:00 a.m. a 11:00 p.m., ofreciendo un espacio vibrante donde la gastronomía, la cultura y la amistad se fusionan para celebrar la esencia de Puerto Rico.