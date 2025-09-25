Inaugura exposición artística resaltando cultura y folclore de Loíza en el Capitolio

LOÍZA – La Cámara de Representantes resaltará la cultura y el folclore del municipio de Loíza a través de la exposición de obras de arte titulada “Diálogo con Mis Raíces”, del artista Abner Romero.

La exposición, abierta al público en general desde el lunes 22 de septiembre, adornará los pasillos de la Galería José Tous Soto, ubicada en el sótano del Capitolio, durante 30 días.

Entre las obras a ser expuestas se encuentran: “Vejigante y Caballero”, “Lindo Zum Zum”, “Seis Corrido”, “Cumbé 2”, “Bailador”, “Cuerpo de Morenos” y “Bailadora”, entre otras.

“En búsqueda de mi identidad como loiceño, me propuse investigar sobre mi pueblo, mi cultura, mis raíces, mi barrio, mi familia desde mi juventud. Mi bisabuela me contó la historia de mi barrio ‘Villa Repollo’. Fue una comunidad desplazada de Torrecilla Baja a causa de unas marejadas en las costas de Loíza y trasladada al sector El Pueblo cerca de la década de 1960. En mi propuesta, utilizo el retrato, arte gráfico y el video para contar fragmentos de una historia de barrio narrada por nuestros mayores y otras que son parte de mi ser loiceño, representadas en el personaje del vejigante, la bomba y la plena, la comparsa del pueblo que me vio nacer”, detalló Romero.

Romero es artista gráfico, egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina; posee un grado de maestría en Educación, habiéndose desempeñado como maestro de Artes Visuales por más de dos décadas.

La exhibición corresponde a una iniciativa del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, junto a la representante por el Distrito 37, Carmen Medina.