Inaugura el nuevo hotel boutique Aire by O:live en Isla Verde con el apoyo de incentivos del Gobierno de Puerto Rico

CAROLINA – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, participaron hoy en la inauguración oficial del hotel Aire by O:live, una nueva propiedad de la reconocida marca O:live Hotels en el corazón turístico de Isla Verde.

El Gobierno de Puerto Rico, a través del DDEC, concedió $5.7 millones en créditos contributivos bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) para apoyar la inversión y operación la nueva instalación. Los créditos contributivos se otorgan como parte de la política pública dirigida a fomentar el crecimiento del turismo boutique y de lujo en Puerto Rico, un segmento que promueve la inversión local, atrae visitantes de alto valor y contribuye a la diversificación de la economía del visitante.

Los empresarios sometieron sendas solicitudes de decretos de incentivos de Turismo a través de la corporación operadora Casa Solana, LLC y Crown Investments, LLC, dueño y desarrollador del inmueble, entre octubre y noviembre del 2021. El secretario Negrón Reichard firmó durante el evento de inauguración los decretos recientemente concedidos.

“El turismo ha dejado de ser un complemento de nuestra economía para convertirse en uno de sus motores principales”, destacó la gobernadora Jenniffer González Colón. “El apoyo a proyectos como Aire by O:live demuestra nuestra convicción de que invertir en turismo es invertir en desarrollo económico y en una forma de exportar nuestra cultura. Este nuevo hotel reafirma el talento de nuestros empresarios y la capacidad de Puerto Rico para competir con los destinos más sofisticados del mundo.”

El secretario del DDEC señaló que este tipo de inversión responde directamente a la visión de un desarrollo económico con propósito. “Esta inversión que entre incentivos y capital de los empresarios supera los $30 millones no solo revitaliza un espacio emblemático de Isla Verde, sino que genera empleos, crea oportunidades y eleva el estándar de la hospitalidad puertorriqueña. Los incentivos que administramos en el DDEC son herramientas estratégicas para lograr que más empresarios locales se conviertan en protagonistas del desarrollo de Puerto Rico.”

La inversión del proyecto Aire by O:live incluye la adquisición y transformación del antiguo San Juan Water and Beach Club Hotel. Durante su fase de construcción, el proyecto generó 130 empleos directos e indirectos, y actualmente mantiene 80 empleos permanentes.

Este nuevo hotel, con 78 habitaciones, piscina, restaurantes, rooftop, gimnasio y spa, es parte de la evolución del turismo boutique en Puerto Rico. Su diseño combina la autenticidad del Caribe con una experiencia de lujo contemporáneo, reafirmando la capacidad creativa y la visión empresarial de los puertorriqueños.

“Localizado en una de nuestras zonas turísticas más visitadas, Aire by O:live brinda una experiencia que refleja el encanto inigualable de Puerto Rico como destino. Este tipo de inversión eleva la oferta turística, impulsa la economía local y demuestra el poder de la colaboración entre el sector privado y el Gobierno. Continuaremos trabajando para que el turismo siga siendo una inyección importante en la economía y promueva más oportunidades de empleo para nuestra gente”, expresó Williannette Robles, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Bajo el liderazgo de los empresarios Fernando Dávila y Loisse Herger, fundadores de la marca O:live, se ha desarrollado una colección de propiedades que incluyen O:live Boutique Hotel y O:LV Fifty Five en Condado, O:live Villa Palmas en Humacao y ahora Aire by O:live en Isla Verde.

En 2023, el grupo logró su expansión internacional con la apertura de O:live Villa Firenze en Toscana, Italia, exportando al mundo un concepto de hospitalidad de lujo con raíces puertorriqueñas. Además, O:live Hotels anunció planes de construir una nueva propiedad en Isabela con una inversión estimada de $30 millones, enfocada en turismo de bienestar y experiencias sostenibles.