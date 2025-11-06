Impulsan la capacitación en salud mental para líderes comunitarios y de fe en Ceiba

Yolanda Lebrón

prensa@presenciapr.com

CEIBA – En momentos donde la ansiedad, la depresión y el agotamiento emocional afectan cada vez a más personas, el Centro de Consejería Nuevos Comienzos realizó el primer encuentro de capacitación sobre la salud mental dirigido a líderes comunitarios y religiosos. Esto, con el fin de proveer las herramientas necesarias para promover el bienestar emocional en las comunidades y en las organizaciones de base de fe y que los líderes puedan convertirse en personal de apoyo en situaciones de crisis.

El evento fue organizado en coordinación con el municipio de Ceiba, la Oficina de Base de Fe y la Oficina de Ayuda al Ciudadano del municipio. Según explicó la trabajadora social clínica y consejera cristiana del Centro de Consejería Nuevos Comienzos, Liz O. Febres-Jimerson, la iniciativa surgió de conversaciones con el pastor Jonathan Rosario de la Oficina de Base de Fe y Nancy Cardona, directora de la Oficina de Ayuda al Ciudadano, buscando organizar una actividad sobre el tema de la salud mental, dar a conocer el centro y a la vez hacer un evento con motivo del Día de la Salud Mental celebrado el 10 de octubre.

Más allá de una capacitación, el encuentro fue un espacio de conexión y aprendizaje para los líderes comunitarios y de base de fe. “El objetivo principal es dar una capacitación en algunos temas, como el autocuidado para los líderes, cómo cuidarse dentro de esta crisis de salud mental, como prevención a la ansiedad y la depresión. El otro propósito era poder ayudar a que ellos pudieran tener información sobre algunos protocolos básicos de la ley en Puerto Rico para que pudieran tener ese conocimiento, que no son exentos de la ley cuando van a trabajar en las comunidades y en las iglesias con crisis de salud mental”, explicó la trabajadora social. Añadió que la finalidad es que los líderes tengan las herramientas necesarias para identificar las señales y que puedan actuar correctamente ante una crisis emocional o psicológica.

La convocatoria reunió a más de 50 líderes de Ceiba, Vieques, Naguabo, Fajardo y Humacao y contó con el apoyo de ASSMCA, la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y la biblioteca municipal de Ceiba, quienes compartieron información sobre recursos y servicios disponibles.

“La expectativa es que ellos puedan utilizar todas esas herramientas de una manera efectiva para el beneficio de sus comunidades y de sus iglesias”, puntualizó Febres-Jimerson. Mientras que a largo plazo, quieren darle seguimiento a los líderes para hacer cosas más específicas en las comunidades y llegar a más personas.

El Centro de Consejería Nuevos Comienzos, ubicado en la avenida Lauro Piñero en Ceiba, es una entidad privada abierta a la comunidad que ofrece terapias psicológicas individuales, de pareja y familiares, intercesoría legal en violencia doméstica y agresión sexual, peritaje forense, consejería cristiana y de salud. Además de Febres-Jimerson, el centro cuenta con el servicio de la trabajadora social y consejera cristiana, Nitza A. Sánchez. Entre los planes está establecer colaboración con el programa Escudo del municipio de Ceiba, que trabaja con víctimas de violencia. También, tienen proyecciones de organizar grupos de apoyo de duelo, de víctimas de violencia doméstica y los victimarios, ya que precisó que “esa área no se toca y necesitamos, para minimizar los riesgos, trabajar también con el victimario”.

Tras el evento, que contó con el apoyo de Coca Cola y Goya, Febres-Jimerson precisó que tendrán una reunión de evaluación para identificar lo expresado por los participantes y establecer un plan de colaboración con la Oficina de Ayuda al Ciudadano y la Oficina de Bases de Fe.

La consejera cristiana resaltó el éxito del encuentro y la apertura a continuar colaborando con el municipio y el alcalde, Samuel Rivera Báez.

“Por ser el primer evento que hacemos en colaboración, entendemos que fue un éxito por lo que recibimos de las personas; fue muy receptivo… Fue un excelente evento porque se nota el trabajo en equipo del municipio”, concluyó.

Anunció que el próximo taller será del tema “Abuso Sexual de Menores en el Contexto Eclesiástico” y se ofrecerá del 1 al 5 de diciembre a través de Zoom. Para más información, pueden llamar al 787-401-3413 o visitar la página educacioncontinua.info.