Ilan Guerrero Rosario apuesta al cine puertorriqueño con BONCHE

SAN JUAN – ¿Qué tienen en común la amistad incondicional, una noche de verano en la isla y un giro inesperado? La respuesta es BONCHE, el primer gran proyecto cinematográfico del puertorriqueño Ilan Guerrero Rosario, un joven cineasta de 19 años que ha decidido apostarlo todo por su sueño: hacer cine auténtico, hecho aquí, desde el corazón del corillo boricua.

Con una beca del prestigioso programa Posse, Ilan estudia cine y teatro en Nueva York. Pero su mirada sigue fija en Puerto Rico. Desde allá escribió el guion de su cortometraje, BONCHE, como una carta de amor a su gente, a su generación, y al poder de la amistad que lo ha sostenido. El cortometraje —que mezcla acción, suspenso, humor y calidez— cuenta la historia de seis mejores amigos que viven juntos su último verano en la isla antes de separarse para ir a la universidad. Una situación extrema lo cambia todo y los obliga a responder una pregunta poderosa: “¿Hasta dónde llegarías para salvar a tu bonche?”

Ilan no es nuevo en las cámaras. Fue parte del elenco de la serie Súbete a mi moto (Amazon Prime Video), interpretando a Roy Rosselló, y ha trabajado en producciones como Nos persiguen (2023), En duda, siempre a la izquierda (2024) y Diario, mujer y café de Roselyn Sánchez, que estrena este año. Sin embargo, BONCHE es su primer proyecto como escritor y director, y también un manifiesto sobre la fuerza del cine puertorriqueño hecho por jóvenes para jóvenes.

“Estoy contando una historia que me duele, me alegra y me representa. El corillo es mi motor, mi sostén, mi inspiración. “BONCHE es mi forma de decir: ‘aquí estamos, y tenemos algo que decir’”, comenta Ilan. “Al igual que mis personajes, he tenido que llenarme de valentía para creer que este sueño es posible. Ahora solo falta que otras personas se unan al bonche.”

El proyecto ya cuenta con un teaser oficial y se encuentra en etapa de recaudación de fondos. El equipo está buscando a personas como tú que se unan para lograr este sueño. Si te consideras un amante del cine y deseas ser auspiciador, esta es tu oportunidad; conviértete en un cómplice cultural y apuesta por el talento local emergente.

BONCHE no es solo una película; es el inicio de una carrera prometedora y una invitación a creer en las nuevas voces del cine puertorriqueño.