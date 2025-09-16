martes

Ignacio Peña en Concierto en Ocho de Blanco, Río Piedras

(Foto/Suministrada)
SAN JUAN – El reconocido cantautor puertorriqueño Ignacio Peña regresa a los escenarios para ofrecer un concierto muy especial el próximo sábado, 20 de septiembre, a las 9:00 p.m. en el recién renovado Ocho de Blanco en Río Piedras.

Con una trayectoria que lo ha consolidado como una de las voces más auténticas y potentes del rock en español, Ignacio interpretará junto a su banda todos sus grandes éxitos, en un espectáculo cargado de energía, pasión y la calidad musical que lo caracteriza. Será una oportunidad única para disfrutar de un recorrido por sus álbumes más emblemáticos, además de las sorpresas que ha preparado para esta velada en uno de los espacios culturales más recordados de la isla.

El Ocho de Blanco, recientemente renovado, abre sus puertas a la escena musical de Río Piedras, reafirmando su posición como un epicentro de la música en vivo en Puerto Rico.

Detalles del Evento:

  • Fecha: sábado, 20 de septiembre de 2025
  • Hora: 9:00 p.m.
  • Lugar: Ocho de Blanco, Río Piedras, Puerto Rico

Los boletos ya están disponibles a través de:
https://boletos.prticket.com/events/en/ignaciopena

Encuesta
