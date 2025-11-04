Identifican hombre asesinado en Río Grande (Ampliación)

RÍO GRANDE – La Policía informó el martes que identificó al hombre asesinado en una residencia ubicada en la calle Soledad, en el pueblo de Río Grande, como Cristhian Alberto García Carrasquillo, de 25 años y residente del mismo municipio.

Según informaron las autoridades, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes del distrito de Río Grande, encontraron el cuerpo de García Carrasquillo con varias heridas de bala que le causaron la muerte en el acto.

La Uniformada indicó que el joven realizaba trabajos de construcción dentro de la residencia cuando un individuo entró al lugar y le disparó en múltiples ocasiones.

De acuerdo con el parte policíaco, el agente Juan Báez Rosario, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, y el fiscal Félix Sánchez Pizarro, están a cargo de la investigación. La Policía confirmó que García Carrasquillo no tenía expediente criminal.