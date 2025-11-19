miércoles

noviembre 19, 2025

Identifican a joven asesinado a golpes en la carretera 984 en el pueblo Fajardo

(Foto/Suministrada)
FAJARDO – La Policía identificó al joven asesinado en el kilómetro 3.6 de la carretera 984, intersección con la 9988, en el barrio Juan Martín de Fajardo.

El occiso fue identificado como Roni Alexander Flores Colón, de 27 años y residente de Fajardo.

Las autoridades fueron alertadas cerca de las 7:20 a.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de Flores Colón, quien presentaba una herida abierta y golpes contundentes en la cabeza, en circunstancias que continúan bajo investigación.

La Uniformada aclaró que, aunque inicialmente se informó que el incidente había ocurrido en Luquillo y que la víctima había sido tiroteada, se confirmó más tarde que el crimen ocurrió en Fajardo y que el cuerpo no presentaba impactos de bala.

A la escena llegaron personas que alegaron ser familiares del joven y lo identificaron antes de la confirmación oficial.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Fajardo, junto a la fiscal Sandra Cortez, están a cargo de la pesquisa.

