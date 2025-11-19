Hyatt Regency organiza exitoso Maratón del Pavo con nutrida participación de empleados

RÍO GRANDE – El Maratón del Pavo se realizó en el hotel Hyatt Regency Reserve en Río Grande ayer martes 18 en horas de la mañana.

En el mismo, participaron más de 170 empleados, supervisores y personal gerencial.

A cada participante se le entregó un pavo, y los primeros tres lugares recibieron premios en metálico.

Los ganadores de este año fueron Gustavo Rodríguez, Joseph Rodríguez y Carlos Sánchez.

La organización de la carrera estuvo a cargo del Departamento de Recursos Humanos y el gerente general, Mark Frances, con el propósito de integrar los departamentos y entregar pavos para el Día de Acción de Gracias.