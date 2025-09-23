HUMACAO – El Municipio Autónomo de Humacao y su alcaldesa, Rosamar Trujillo Plumey, convocan a toda la ciudadanía de Humacao, pueblos vecinos y visitantes de todo Puerto Rico a la celebración del esperado Festival del Grano 2025, evento cultural y gastronómico que se llevará a cabo el domingo, 28 de septiembre desde las 12:00 del mediodía, frente al Terminal Sur en el Boulevard Nicanor Vázquez.

El festival, retomado este año con gran entusiasmo, es mucho más que una celebración gastronómica: es un homenaje a las tradiciones que identifican a nuestra ciudad, a las familias que por décadas han conservado la receta del tradicional granito de Patagonia y a la historia agrícola que dio vida al desarrollo económico de Humacao.

La alcaldesa Rosamar Trujillo Plumey destacó que este evento marca un momento de gran importancia cultural: “El Festival del Grano no es solo un evento culinario, es un reencuentro con nuestras raíces, un homenaje a las familias que por generaciones han mantenido viva esta tradición que nos distingue. Retomar este festival es un acto de afirmación cultural y de compromiso con nuestra identidad como humacaeños”.

El Festival del Grano 2025 contará con una amplia y variada programación para el disfrute de toda la familia:

Exhibición y venta de granitos confeccionados por familias de la Urb. Patagonia.

Kioscos de comidas típicas y dulces tradicionales.

Presentación de artesanos y exhibición de manualidades.

Granja de animales y actividades recreativas para niños.

Exhibición de caballos de paso fino.

Música típica y un cartel artístico de primer orden que incluye a Renacer Tropical, Revolución Latina, Soma y Grupomanía, además de la participación especial de la Centenaria Banda Municipal de Humacao, La Tuna Jumacao y la Academia de Baile K’Danse.

El granito, fritura emblemática de Humacao elaborada a base de arroz molido y relleno de queso, surgió en la comunidad de Patagonia a finales de la década de 1950 y hoy es símbolo de nuestra tradición gastronómica. Este festival busca resaltar su importancia cultural, al tiempo que fortalece el desarrollo económico y turístico de la ciudad.

“Invitamos a todas las familias a unirse a esta gran celebración. El Festival del Grano es de ustedes, del pueblo, y representa lo que somos: esfuerzo, creatividad y unión. Retomar esta tradición es también apostar al desarrollo económico local, al turismo cultural y a la alegría de compartir juntos como comunidad”, expresó la alcaldesa Trujillo Plumey.

El Municipio Autónomo de Humacao hace un llamado a toda la ciudadanía, a los pueblos vecinos y a los visitantes de todo Puerto Rico a participar de este evento único que reafirma la esencia cultural de la Capital del Este. El Festival del Grano 2025 será un punto de encuentro para celebrar nuestras tradiciones, impulsar el turismo interno y compartir en familia la riqueza cultural de Humacao.