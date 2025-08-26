Humacao fortalece su Plan de Emergencias para la Temporada de Huracanes 2025

HUMACAO – El Municipio Autónomo de Humacao anunció la implementación y activación del Plan de Emergencias para la Temporada de Huracanes 2025, vigente de junio a noviembre, con el fin de salvaguardar la vida, la salud y los bienes de la ciudadanía.

Según se detalló, este plan constituye una herramienta integral de prevención, preparación, respuesta y recuperación, resultado del trabajo coordinado entre la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME), la Policía Municipal, Obras Públicas, la Legislatura Municipal, agencias estatales, organizaciones comunitarias, y voluntarios de base de fe.

La alcaldesa, Rosamar Trujillo Plumey, destacó que el plan refleja el aprendizaje adquirido tras experiencias pasadas, particularmente el impacto devastador del huracán María.

“Humacao cuenta con un plan robusto y actualizado que nos permite actuar con anticipación. La prevención salva vidas y este esfuerzo lo estamos construyendo de la mano con nuestras comunidades, escuelas y sectores de fe. Nuestra prioridad es clara: proteger la vida y el bienestar de nuestra gente”, señaló.

Entre las acciones preventivas incluidas en el plan se encuentran: la limpieza y mitigación de quebradas, alcantarillados y pluviales en comunidades propensas a inundaciones, como Punta Santiago, Buena Vista, Patagonia y Antón Ruiz; la inspección y poda de árboles cercanos a tendidos eléctricos y estructuras vulnerables, para evitar situaciones de incomunicación o accidentes durante un evento atmosférico; el mantenimiento de generadores eléctricos en instalaciones críticas, incluyendo el CDT, el cuartel de la Policía Municipal y refugios designados; y el monitoreo costero para prevenir los efectos de marejadas ciclónicas, especialmente en áreas de riesgo en la franja marítima.

El municipio ha habilitado un plan de refugios en coordinación con el Departamento de Educación y la Guardia Nacional. Entre las escuelas disponibles se encuentran la Escuela Juan Ponce de León, la Escuela Ana Roqué de Duprey y otras instalaciones que cumplen con los requisitos de accesibilidad, servicios básicos y seguridad estructural.

Según se especificó, la Policía Municipal y el personal de Manejo de Emergencias tendrán a su cargo la vigilancia de estas instalaciones, garantizando que los ciudadanos reciban atención digna y segura. Asimismo, se han desarrollado charlas educativas y adiestramientos comunitarios, donde líderes de barrios y sectores han sido capacitados en primeros auxilios, uso de mochilas de emergencia, rutas de evacuación y protocolos de comunicación.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) municipal estará activado durante toda la temporada y funcionará como eje de coordinación entre las dependencias. El plan contempla fases de activación por niveles de riesgo (verde, amarilla y roja), permitiendo organizar los recursos según la magnitud del evento. Se integrará un sistema de alertas ciudadanas a través de las redes sociales oficiales del municipio, mensajes radiales en emisoras regionales como Walo Radio y Radio Victoria. También por difusión comunitaria por líderes vecinales y representantes de las iglesias; alarmas y sirenas en zonas costeras de Punta Santiago y Humacao Playa.

“Cada familia de Humacao debe tener un plan, una mochila lista y conocer sus rutas de evacuación. Como gobierno municipal hacemos nuestra parte, pero la preparación es un esfuerzo compartido. Unidos podemos enfrentar cualquier emergencia con calma, disciplina y resiliencia”, expresó la alcaldesa.

El plan también establece protocolos de recuperación posterior al impacto de un huracán. Estos incluyen la restauración rápida de servicios esenciales como agua, energía y transportación; coordinación con FEMA y COR3 para acceso a fondos de recuperación; apoyo psicológico y social mediante la Oficina de Base de Fe, la Oficina de Enlace Comunitario y la Oficina de Servicios al Ciudadano; y el censo de daños con brigadas municipales para identificar las áreas más afectadas y priorizar recursos.

La ejecutiva municipal reafirmó que el plan no solo busca responder a emergencias, sino preparar a la ciudadanía para salir más fuerte de cada reto.

“El huracán María nos enseñó a nunca bajar la guardia. Hoy damos un paso adelante con un plan más inclusivo, más participativo y mejor preparado. Humacao está listo para enfrentar la temporada de huracanes con responsabilidad, fe y unidad”, concluyó Trujillo Plumey.