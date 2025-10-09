viernes

Humacao celebra el legado del “Gallo Salsero”

(Foto/Suministrada)
HUMACAO – Humacao celebrará el Festival Tito Rojas 2025, el domingo, 12 de octubre, desde las 12:00 del mediodía, en la calle Tito Rojas, frente al Coliseo Marcelo Trujillo Panisse. El evento, que rinde homenaje al salsero puertorriqueño Tito Rojas, conocido como el “Gallo Salsero”, unirá en un mismo espacio la música, la cultura, la gastronomía, el arte y la memoria de uno de los más grandes intérpretes de la salsa y orgullo humacaeño.

“Este festival representa el alma de Humacao. Tito Rojas no solo fue un artista de talla mundial, fue un hijo de este pueblo que supo poner en alto nuestro nombre con humildad, carisma y un talento inigualable. Celebramos su vida, su legado y el amor que dejó sembrado en nuestra gente”, expresó la alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey.

El festival contará con la participación de Edgar Daniel, Pedro Conga, Don Perignon, Bobby Valentín, Willie Rosario, Alex Sensation y El Gran Combo de Puerto Rico. Además, el evento integrará diversas áreas temáticas, en una producción conjunta entre las dependencias municipales. La Oficina de Cultura y Turismo liderará el recorrido turístico “Vida de Tito Rojas”, un espacio interactivo con memorias, fotografías y anécdotas sobre su trayectoria. Mientras, apoyará a decenas de artesanos, comerciantes y cocineros humacaeños que participarán con kioscos, exhibiciones y productos típicos de la región.

La alcaldesa resaltó el esfuerzo de todos los empleados municipales que se han unido en una sola visión. “Cada rincón de este festival refleja el trabajo en equipo de nuestras brigadas, dependencias y comunidad. Hemos preparado un evento que celebra la vida, la música y el orgullo de ser humacaeño”, añadió Trujillo Plumey.

 

