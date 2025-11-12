Humacao aprueba nuevo reglamento de estorbos públicos

HUMACAO – La Legislatura Municipal de Humacao aprobó la Ordenanza Núm. 13-2025, que establece un nuevo reglamento para la identificación, manejo, declaración, restauración y expropiación de estorbos públicos en el Municipio Autónomo de Humacao. Esta disposición representa un avance importante en la protección de la salud y la seguridad ciudadana, así como en la revitalización ordenada de las comunidades humacaeñas.

El reglamento regula el manejo de estructuras y propiedades en abandono que implican riesgos para la salud, la seguridad, la salubridad o el entorno ambiental. Además, la nueva ordenanza deja sin efecto las Ordenanzas Municipales Núm. 21 (2016) y Núm. 1 (2018), actualizando los procedimientos según el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) y fortaleciendo las herramientas legales para agilizar y hacer más justas las acciones municipales.

La alcaldesa Rosamar Trujillo Plumey resaltó el compromiso de su administración con la seguridad, el orden y la recuperación responsable de los espacios públicos, señalando que este reglamento permite atender con mayor eficiencia las estructuras en abandono que afectan la calidad de vida de los residentes.

La proliferación de solares y edificaciones desocupadas no solo representa un riesgo de seguridad, sino que también impacta el ambiente, fomenta usos inapropiados y perjudica la imagen urbana. El reglamento implementa un proceso claro para identificar estas propiedades, notificar a sus propietarios, exigir acciones correctivas y, si es necesario, permitir la intervención municipal para restaurar, demoler o expropiar. El objetivo es garantizar espacios seguros, limpios y dignos para las familias, promoviendo comunidades ordenadas, saludables y en pleno desarrollo. Se aclara que el propósito no es penalizar, sino restaurar y rescatar espacios para la vida, la seguridad y la convivencia.

Finalmente, se exhorta a la ciudadanía a colaborar, denunciar y comunicar situaciones de estorbos públicos, invitando a ser parte de la transformación de Humacao. Con este paso, el municipio reafirma su compromiso con el bienestar y la seguridad de la comunidad, avanzando hacia una ciudad que sobresale por su orden, justicia y calidad de vida para todos.