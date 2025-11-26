Hoy y siempre, dad gracias

Capellán Efraín Feliciano

Ministerio La semilla hablada sembrando una semilla del amor de Dios en corazones necesitados

Padre amado, en este día de acción de gracias me acerco a ti con un corazón dispuesto a reconocer con serenidad todo lo que has sembrado en nuestra familia. Hoy quiero detenerme, respirar con calma y mirar cada detalle que nos has regalado, cada día compartido, cada abrazo sincero y cada momento que ha dado sentido a nuestro hogar. Gracias por la vida que fluye en cada uno de nosotros, por la unión que nos sostiene y por la presencia silenciosa que nos acompaña incluso cuando no nos damos cuenta.

Padre amado, gracias por nuestra familia, por el lugar donde aprendemos lo que significa amar, perdonar, apoyar y crecer. Te doy gracias por cada persona que forma parte de nuestro hogar, por sus virtudes, por sus sueños, por sus luchas y por su manera única de iluminar nuestras vidas. Gracias por los días en los que reímos juntos, por las conversaciones que nos unen, por las comidas compartidas, por los momentos sencillos que se vuelven recuerdos valiosos y por la paz que encontramos cuando estamos cerca unos de otros.

Gracias, Padre, por los padres que enseñan con su ejemplo, que guían con paciencia y que cuidan con amor. Gracias por su dedicación, por la fuerza que muestran en los días difíciles y por la ternura que brindan sin pedir nada a cambio. Gracias por las madres que sostienen el hogar con su entrega, que escuchan con el alma, que abrazan con comprensión y que enseñan a perseverar con calma y confianza. Gracias por su fortaleza silenciosa, por su capacidad de amar incluso cuando están cansadas y por la luz que reflejan en cada gesto.

Gracias, Padre, por los hijos que llenan la casa de alegría, de esperanza y de nuevas ilusiones. Gracias por sus risas que alegran el espíritu, por sus palabras que renuevan el ánimo, por sus preguntas que despiertan la reflexión y por la manera en que cada uno, con su esencia, transforma el hogar en un lugar lleno de vida. Gracias por acompañarlos en su crecimiento, por la protección que les das y por la guía que necesitan para seguir su camino con confianza.

Padre amado, gracias por los abuelos que han sido raíz y también refugio. Gracias por su sabiduría, por los consejos que comparten, por las historias que atesoran y por el amor que ofrecen sin medida. Gracias por el legado que dejan en cada generación y por la paciencia con la que enseñan valores que perduran. Gracias por sus manos que han trabajado y por sus corazones que han amado con dedicación a toda la familia.

Gracias, Padre, por los hermanos, por la compañía que brindan, por las diferencias que enriquecen y por el cariño que se fortalece con el tiempo. Gracias por los lazos que superan las dificultades, por las reconciliaciones que sanan, por la complicidad construida día tras día y por el apoyo mutuo que nos recuerda que no caminamos solos. Gracias por los tíos, los primos, los cuñados y por cada miembro de la familia que suma afecto, presencia y sinceridad a nuestra vida.

Te doy gracias, Padre amado, por la salud que nos permite levantarnos, trabajar, caminar y compartir. Gracias por la fortaleza que llega cuando nuestro cuerpo se siente débil y por la esperanza que ilumina nuestros pensamientos cuando enfrentamos algún diagnóstico, algún dolor o alguna preocupación. Gracias por acompañar nuestros procesos, por estar presente en cada recuperación y por poner en nuestro camino a quienes nos ayudan con amor y dedicación.

Gracias también por nuestro hogar, por el techo que nos protege, por las puertas que se abren para recibir a quienes amamos y por los espacios donde convivimos con serenidad. Gracias por la mesa que alimenta no solo el cuerpo sino también el espíritu, porque alrededor de ella compartimos nuestras alegrías, nuestras inquietudes y nuestros sueños. Gracias por el calor del hogar, por los días tranquilos, por las noches de descanso y por la paz que tú siembras en cada rincón.

Padre amado, gracias por las dificultades que han fortalecido nuestra unión. Gracias por los momentos de tensión que nos enseñaron a comunicarnos, por los desacuerdos que nos llevaron a comprendernos mejor y por las pruebas que nos hicieron valorar la presencia y el amor de cada miembro de la familia. Gracias por las lágrimas que limpiaron el corazón, por los silencios que nos hicieron reflexionar y por las reconciliaciones que nos devolvieron la armonía.

Te agradecemos también, Padre, por la fe que nos guía. Gracias por permitirnos sentir tu presencia en los días de claridad y también en los días de incertidumbre. Gracias por darnos motivos para confiar, incluso cuando no entendemos lo que ocurre. Gracias por enseñarnos que tu tiempo es perfecto, que tus planes son más amplios que nuestra mirada y que tu amor sostiene incluso lo que parece frágil. Gracias por la oración que nos acerca a ti, por la esperanza que renace cada día y por la paz que llega cuando dejamos nuestras preocupaciones en tus manos.

En este Día de Acción de Gracias quiero pedirte que sigas bendiciendo a mi familia con serenidad, con luz y con unidad. Que cada uno encuentre claridad en sus decisiones, calma en sus dudas y fuerza en sus desafíos. Que sepamos apoyarnos sin condiciones, escucharnos con paciencia y perdonarnos con sinceridad. Que nuestro hogar sea un espacio de respeto, de diálogo, de ternura y de amor. Que nunca falte la comprensión, que la gratitud siempre esté presente y que podamos reconocer tu presencia en cada acto que realizamos.

Padre amado, en esta oración quiero entregarte nuestros miedos, nuestras preocupaciones y todo aquello que aún nos inquieta. Te pido que cubras nuestro camino con tu amor, que protejas nuestra salud, que fortalezcas nuestra unión y que nos ayudes a caminar siempre con humildad, con esperanza y con confianza. Que nunca olvidemos agradecer, incluso en los momentos que nos cuestan, porque cada experiencia nos enseña, nos moldea y nos acerca más a ti.

Hoy, con serenidad y con un corazón lleno de gratitud, te digo gracias, Padre, por mi familia, por nuestra vida, por todo lo que hemos vivido y por todo lo que vendrá. Que así sea.