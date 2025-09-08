lunes

Hospitalizan a niño de Canóvanas con quemaduras graves y signos de maltrato

CANÓVANAS – Un menor de cinco años de Canóvanas fue hospitalizado con quemaduras graves en la pierna derecha y enfrenta la posible amputación de esa extremidad.

Las autoridades investigan un presunto caso de maltrato, pues además de las quemaduras, el niño presentaba fracturas y múltiples golpes que no habían sido atendidos médicamente, a pesar de previas alertas de vecinos. El Departamento de la Familia intervino tras recibir información de la escuela y removió a los otros cuatro hermanos del hogar.

La Fiscalía y la Policía evalúan la posible negligencia de familiares y funcionarios involucrados en el caso.
 
 
 
 

Noticias

ver más noticias

Noticias

ver más noticias

