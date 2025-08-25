Hospital del Maestro se acoge al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras

SAN JUAN – El Hospital del Maestro anunció el lunes que radicó una solicitud de protección bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras con el fin de iniciar un proceso de reorganización, sujeto a la aprobación del Tribunal de Quiebras y a los procesos regulatorios pertinentes.

“Esta determinación responde a un cambio sustancial en las condiciones operacionales ocurrido en los pasados días. La aseguradora Triple S notificó la exclusión del Hospital del Maestro como proveedor, una decisión que impacta de forma directa la sostenibilidad de la institución. Ello se suma a la compleja situación fiscal que enfrenta el hospital hace una década y la existencia de un embargo del Internal Revenue Service (IRS)”, expresó Pablo Serrano, secretario de la Junta de Directores, en declaraciones escritas.

El portavoz explicó que este paso busca asegurar la continuidad de los servicios médicos y proteger a los pacientes. Aclaró además que, hasta el momento, no existe un comprador ni un operador confirmado para la institución. “El proceso bajo el Capítulo 11 nos permitirá crear las condiciones necesarias para viabilizar esa transición si surge la oportunidad, además de atender asuntos como la reestructuración de deudas y la optimización de procesos”, añadió Serrano.

Durante los pasados diez años, el hospital ha intentado alcanzar mayor estabilidad financiera a través de múltiples gestiones, incluyendo negociaciones con prospectos compradores. “La ley de quiebras nos proveerá un espacio más adecuado para ordenar nuestras finanzas manteniendo como prioridad la calidad de servicio”, puntualizó.

Fundado en 1959 para atender a la clase magisterial, el Hospital del Maestro cuenta con más de seis décadas de servicio y hoy atiende a toda la población, con un modelo enfocado en la excelencia clínica y el cuidado humanizado.