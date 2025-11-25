miércoles

noviembre 26, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Horario especial en instalaciones municipales de San Juan por Día de Acción de Gracias

Alcaldía de San Juan. (Foto/Suministrada)
  • Visitas: 28

SAN JUAN – Durante la Semana de Acción de Gracias, las instalaciones recreativas en San Juan modificarán sus horarios de operación. El jueves, 27 de noviembre, correspondiente al Día de Acción de Gracias, permanecerán cerradas todas las instalaciones.

Los horarios detallados para los parques y el natatorio están disponibles a continuación, por lo que se exhorta a la ciudadanía a consultar esta información para programar su visita y hacer uso de los espacios disponibles.

Horario especial por Semana de Acción de Gracias

  • Jueves, 27 de noviembre: Día de Acción de Gracias – Todas nuestras facilidades cerradas

Parque Central

  • Lunes y martes: 5:00 a.m. – 8:00 p.m.
  • Miércoles y viernes: 5:00 a.m. – 6:00 p.m.
  • Sábado y domingo: 6:00 a.m. – 6:00 p.m.

Natatorio

  • Lunes a miércoles: 6:00 a.m. – 6:00 p.m.

Parque Luis Muñoz Marín

  • Lunes y martes: Cerrado por mantenimiento
  • Miércoles: 9:00 a.m. – 10:00 p.m.
  • Gran encendido de la Navidad: 5:30 p.m.
  • Viernes a domingo: 9:00 a.m. – 10:00 p.m.

Parque Dr. José Celso Barbosa

  • Lunes a miércoles: 6:00 a.m. – 10:00 p.m.
  • Viernes y sábado: 6:00 a.m. – 8:00 p.m.
  • Domingo: 6:00 a.m. – 6:00 p.m.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 644

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
11

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Términos y Condiciones

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: