Horario especial en instalaciones municipales de San Juan por Día de Acción de Gracias

SAN JUAN – Durante la Semana de Acción de Gracias, las instalaciones recreativas en San Juan modificarán sus horarios de operación. El jueves, 27 de noviembre, correspondiente al Día de Acción de Gracias, permanecerán cerradas todas las instalaciones.
Los horarios detallados para los parques y el natatorio están disponibles a continuación, por lo que se exhorta a la ciudadanía a consultar esta información para programar su visita y hacer uso de los espacios disponibles.
Horario especial por Semana de Acción de Gracias
- Jueves, 27 de noviembre: Día de Acción de Gracias – Todas nuestras facilidades cerradas
Parque Central
- Lunes y martes: 5:00 a.m. – 8:00 p.m.
- Miércoles y viernes: 5:00 a.m. – 6:00 p.m.
- Sábado y domingo: 6:00 a.m. – 6:00 p.m.
Natatorio
- Lunes a miércoles: 6:00 a.m. – 6:00 p.m.
Parque Luis Muñoz Marín
- Lunes y martes: Cerrado por mantenimiento
- Miércoles: 9:00 a.m. – 10:00 p.m.
- Gran encendido de la Navidad: 5:30 p.m.
- Viernes a domingo: 9:00 a.m. – 10:00 p.m.
Parque Dr. José Celso Barbosa
- Lunes a miércoles: 6:00 a.m. – 10:00 p.m.
- Viernes y sábado: 6:00 a.m. – 8:00 p.m.
- Domingo: 6:00 a.m. – 6:00 p.m.