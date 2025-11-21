Hoppers: Disney y Pixar presentan nuevo tráiler de su comedia animada original

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

Aquí compartimos su nuevo tráiler.

https://www.youtube.com/watch?v=meVq6WXpWCg

Una aventura que combina tecnología y comunicación con animales

El tráiler de Hoppers ofrece un vistazo más profundo a la historia de Mabel, una joven amante de los animales que descubre una tecnología capaz de «saltar» su conciencia a un castor robótico con aspecto realista. Gracias a este avance, Mabel logra comunicarse directamente con diferentes especies, abriéndose paso hacia secretos ocultos en el mundo animal.

Esta premisa combina ciencia, humor y emociones para presentar una aventura que explora la empatía, la curiosidad y los vínculos entre humanos y animales. El tono ligero y cómico del tráiler revela que Hoppers buscará conectar con públicos de todas las edades.

Un elenco estelar para dar vida a un mundo lleno de criaturas

Meryl Streep como la Insect Queen

como la Insect Queen Dave Franco como Titus

como Titus Kathy Najimy como Dr. Sam

como Dr. Sam Eduardo Franco como Loaf

como Loaf Melissa Villaseñor como Ellen

como Ellen Ego Nwodim como Fish Queen

como Fish Queen Vanessa Bayer como Diane

como Diane Sam Richardson como Conner

como Conner Aparna Nancherla como Nisha

como Nisha Nichole Sakura como las Reptile Queens

como las Reptile Queens Isiah Whitlock Jr. como Bird King

como Bird King Steve Purcell como Amphibian King

como Amphibian King Karen Huie como Grandma Tanaka

como Grandma Tanaka Tom Law como Tom Lizard

como Tom Lizard Piper Curda como Mabel

como Mabel Bobby Moynihan como King George

como King George Jon Hamm como Mayor Jerry

El director Daniel Chong y la productora Nicole Paradis Grindle recalcaron el enorme compromiso de este reparto, destacando que cada actor logró aportar emoción, humor y una energía única a sus personajes. Señalaron que la entrega del elenco «superó todas las expectativas».

Personajes clave en el corazón de la historia

Uno de los personajes más destacados es King George, interpretado por Bobby Moynihan. Este castor es un líder amable, carismático y de gran corazón que representa la armonía del estanque y la esencia de la comunidad animal.

Por su parte, Jon Hamm da vida al Mayor Jerry, un político en plena campaña de reelección. Jerry es un personaje preocupado por su imagen perfecta, pero incapaz de controlar el caos que surge tras los descubrimientos de Mabel.

El equipo creativo detrás de la película

Hoppers está dirigida por Daniel Chong, conocido por su estilo visual y narrativo centrado en el humor y la sensibilidad. La producción corre a cargo de Nicole Paradis Grindle, mientras que la música original es obra del compositor Mark Mothersbaugh, famoso por bandas sonoras de gran energía y personalidad.

Estreno en cines en 2026

Con una propuesta innovadora y un reparto de voz de primer nivel, Hoppers promete convertirse en una de las producciones animadas más comentadas de 2026. La película llegará exclusivamente a los cines el 6 de marzo de 2026, invitando al público a sumergirse en un mundo donde los animales tienen mucho que decir.