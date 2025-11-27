Hombre víctima de carjacking en el pueblo de Luquillo

LUQUILLO – Un hombre fue víctima de un carjacking en la madrugada de hoy en Luquillo, luego de que dos individuos armados y con el rostro cubierto lo interceptaran mientras comía en la zona de Ocean Boulevard, en la playa La Pared, y lo obligaran a desplazarse hasta una escuela abandonada para robarle el vehículo.

De acuerdo con el informe preliminar, los asaltantes lo condujeron hasta la antigua escuela Rosendo Matienzo Cintrón, donde lo despojaron de un Toyota Corolla azul del año 2001, con tablilla JIH-986, así como de su cartera con documentos personales, sin que resultara con heridas. Tras el incidente, los individuos abandonaron el lugar en dirección desconocida.

Agentes de la División de Robos del CIC de Fajardo asumieron la investigación de estos hechos y se exhortó a cualquier persona con información a comunicarse de manera confidencial a la línea 787-343-2020 o a través de la página de Facebook de la Policía de Puerto Rico.