Hombre resulta herido por arma blanca en Carolina

CAROLINA – Un hombre resultó lesionado por arma blanca esta mañana en la calle 231 de la urbanización Country Club, en Carolina, según detallaron las autoridades.

La situación fue reportada al cuartel de la Policía mediante una llamada, y tras acudir al lugar, los agentes verificaron que la víctima presentaba diversas heridas. En estos momentos, se aguarda la llegada de una ambulancia para su traslado a un hospital cercano.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud del herido ni las circunstancias que originaron el suceso.