septiembre 01, 2025

Hombre resulta herido en agresión con arma de fuego en Carolina

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 15

CAROLINA – La Policía informó el lunes en la madrugada que un hombre resultó herido en una agresión ocurrida en la urbanización Los Ángeles, sector Villa Marina, en Carolina.

Según el informe policial, la víctima llegó hasta el cuartel de Carolina Norte y relató que un individuo se desmontó de un vehículo y le disparó varias veces a su auto BMW X5 azul del 2022. El perjudicado sufrió heridas en el rostro por los fragmentos de los cristales.

La Uniformada indicó que el hombre fue transportado por paramédicos a la sala de emergencias de un hospital del área, donde fue atendido por el médico de turno y se encuentra en condición estable.

De acuerdo con el parte policíaco, personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se hizo cargo de la investigación.

