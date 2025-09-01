lunes

septiembre 01, 2025

Hombre resulta herido en agresión con arma blanca en Naguabo

NAGUABO – Un incidente grave de agresión ocurrió esta mañana en la urbanización Diplo, ubicada en el municipio de Naguabo. De acuerdo con la información preliminar, un hombre acudió al cuartel del Distrito de Naguabo para informar que había tenido una confrontación con un vecino, durante la cual ambos resultaron lesionados con un arma blanca.

Uno de los involucrados está recibiendo atención médica en un hospital de la zona y, por el momento, se desconoce su estado de salud. La investigación inicial está siendo llevada a cabo por la agente Yanira Dávila, adscrita al Distrito de Naguabo.

El caso también fue referido a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, quienes continuarán con las pesquisas.

