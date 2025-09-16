CEIBA – Agentes de la Policía investigan un incidente por descarga eléctrica ocurrido a las 12:21 de la tarde del martes en una subestación eléctrica ubicada en la calle Boxer, en la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba.

Según el informe preliminar, un hombre identificado como Luis Daniel Suyas Ramos, de 42 años y residente en Naguabo, sufrió la descarga en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

Paramédicos de ICARE Solutions lo atendieron en el lugar y posteriormente fue trasladado en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como crítica.

El agente Carlos Rodríguez, bajo la supervisión de la sargento Yaritza de Jesús, se hizo cargo de la investigación.