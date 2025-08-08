viernes

agosto 08, 2025

Hombre resulta herido de bala mientras conducía en Río Grande

(Foto/Archivo)
RÍO GRANDE – Un joven de 21 años resultó herido de bala el viernes a las 9:50 de la mañana, mientras conducía por la carretera 958, kilómetro 1.3, en el puente del barrio Malpica, en Río Grande, informó la Policía de Puerto Rico

Según indicó la Policía, varios individuos a bordo de otro vehículo se le acercaron al perjudicado y le realizaron múltiples disparos, alcanzándolo en el brazo derecho.

El hombre llegó por sus propios medios a una institución hospitalaria, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó una herida de bala con entrada y salida. Su condición fue descrita como estable.

Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo continúan con la investigación del caso.

Síguenos: