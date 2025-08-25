Hombre resulta herido al manipular arma en Canóvanas

CANÓVANAS – La Policía de Puerto Rico, a través de personal del Distrito de Canóvanas, investiga un incidente ocurrido en la madrugada en la urbanización Loíza Valley, donde un hombre resultó herido de bala mientras manipulaba un arma de fuego. El suceso fue reportado a las 1:58 a. m., tras recibirse una llamada que alertó sobre una persona con una herida en el muslo derecho, atendida en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Canóvanas.

El perjudicado, identificado como Wesley Ruíz Díaz, de 28 años, indicó que el disparo se produjo de manera accidental mientras manejaba una pistola Sig Sauer SP2022, calibre .40, en presunto estado de embriaguez. Como parte de la investigación, se ocuparon el arma, once municiones, un cargador con capacidad para doce proyectiles, su licencia de armas y un casquillo hallado en el lugar.

El agente Luis Pérez García, de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, documentó la escena con 24 fotografías. La pesquisa está a cargo de la agente Sonia Pérez, del Distrito de Canóvanas.