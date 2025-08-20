miércoles

agosto 20, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Hombre resulta con quemaduras tras explosión en bomba de gasolina en Naguabo

(Foto/Archivo)
  Visitas: 1

NAGUABO – La Policía de Puerto Rico informó que un hombre de 35 años resultó con quemaduras el miércoles en la mañana tras la explosión de la manga de una bomba de gasolina en el garaje Texaco de la carretera PR-31 en Naguabo.

Según la Policía, el querellante se encontraba frente a la bomba número 2 para suplir gasolina a su vehículo cuando, al sacar el pistero, la manga explotó, ocasionando que gasolina le cayera en el rostro, parte del cuerpo y en el automóvil.

Las autoridades indicaron que el hombre se trasladó por sus medios al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) local, donde recibió asistencia médica y fue diagnosticado con quemaduras de primer grado en el rostro. Su condición fue descrita como estable.

La Policía señaló que no se reportaron daños al vehículo y que la investigación está a cargo de la agente Jalys Vega, adscrita al Distrito de Naguabo.

