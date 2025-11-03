Hombre muere y varios heridos en accidente entre motoras en Carolina

CAROLINA – Un hombre murió y varios resultaron heridos en un accidente de motoras a eso de las 10:38 de la noche del domingo, en la carretera PR-187, kilómetro 0.4, en Carolina.

Según el reporte de la Policía, Westlee Ortiz Torres, de 26 años de edad y residente del pueblo de Loíza, conducía una motora Honda, modelo CRF 450X, color rojo, del año 2008, y como pasajero lo acompañaba un hombre de 31 31 años y también residente de Loíza. Al llegar al kilómetro 0.4 perdió el control y dominio de la motora e impactó otra motora marca KTM, modelo Duke, color blanco, del año 2019 en la cual se transportaba un hombre de 37 años y una mujer de 23 años.

Todos cayeron al pavimento como consecuencia del impacto.

La mujer fue transportada al Hospital UPR de Carolina en condición estable.

Mientras que los hombres fueron trasladados al Centro Médico de Río Piedras. Ortiz Torres falleció mientras recibía asistencia médica.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina investigan.