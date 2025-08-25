Hombre muere ahogado en Loíza

LOÍZA – Un hombre murió ahogado a eso de las 10:31 de la mañana del domingo frente a los kioskos en la playa Chatarra, en la pocita en Loíza.

Según la información preliminar, un hombre que no ha sido identificado, fue rescatado del agua por personal de la Guardia Costera y transportado a un hospital, donde el médico de turno indicó que llegó sin signos vitales. Las circunstancias se encuentran bajo investigación.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Carolina se hizo cargo de la investigación, junto al fiscal de turno.