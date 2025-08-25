lunes

agosto 25, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Hombre muere ahogado en Loíza

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 1

LOÍZA – Un hombre murió ahogado a eso de  las 10:31 de la mañana del domingo frente a los kioskos en la playa Chatarra, en la pocita en Loíza.

Según la información preliminar, un hombre que no ha sido identificado, fue rescatado del agua por personal de la Guardia Costera y transportado a un  hospital, donde el médico de turno indicó que llegó sin signos vitales. Las circunstancias se encuentran bajo investigación.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Carolina se hizo cargo de la investigación, junto al fiscal de turno.

El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

