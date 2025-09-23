martes

septiembre 23, 2025

Hombre fallece atropellado en la PR-3 entre Canóvanas y Carolina

(Foto/Archivo)
NORESTE – Un hombre falleció atropellado en la madrugada del 23 de septiembre de 2025 en la carretera PR-3, kilómetro 15.2, entre Canóvanas y Carolina.

El conductor responsable abandonó la escena y la víctima aún no ha sido identificada. El accidente fue reportado a las 4:12 a.m. y agentes de la División de Patrullas y Carreteras, junto al fiscal de turno, investigan los hechos.

Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas, como la avenida Camarero hacia la PR-66, ya que la vía permanece cerrada durante el manejo del incidente.

