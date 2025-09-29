CAROLINA – La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Lynette Gómez Torres, informó que el juez Edgar Figueroa, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró culpable a un hombre por golpear con una correa su hijo en Carolina.

Según el reporte de la Policía, Ronald Tejeda Santos fue el 13 de septiembre de 2024, a la escuela de su hijo a recogerlo.

Cuando llegó a la residencia le dio varios correazos porque no quería participar en una actividad de lectoescritura. Según las autoridades, el menor tiene un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad tipo combinado.

En el juicio se presentaron 11 testigos, entre ellos, peritos especialistas en maltrato.

El próximo señalamiento fue pautado para el 2 de diciembre de 2025.