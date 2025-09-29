lunes

septiembre 29, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Hombre enfrenta cargos por golpear con correa a su hijo en Carolina

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 93

CAROLINA – La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Lynette Gómez Torres, informó que el juez Edgar Figueroa, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró culpable a un hombre por golpear con una correa su hijo en Carolina.

Según el reporte de la Policía, Ronald Tejeda Santos fue el 13 de septiembre de 2024, a la escuela de su hijo a recogerlo.

Cuando llegó a la residencia le dio varios correazos porque no quería participar en una actividad de lectoescritura. Según las autoridades, el menor tiene un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad tipo combinado.

En el juicio se presentaron 11 testigos, entre ellos, peritos especialistas en maltrato.

El próximo señalamiento fue pautado para el 2 de diciembre de 2025.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 635

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
262

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: