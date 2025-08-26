Hombre enfrenta cargos criminales por agredir a su hermano con un palo en Naguabo

NAGUABO – La Policía de Puerto Rico informó que la Fiscalía radicó el lunes cargos contra José Adrián Méndez González, de 70 años y residente en Naguabo, por maltrato físico a persona de edad avanzada e infracción a la Ley de Armas.

Según la Uniformada, los hechos ocurrieron el 24 de agosto en Naguabo, cuando un hombre de 61 años denunció que su hermano lo sorprendió en la entrada de su residencia y lo agredió con un palo, provocándole heridas en la cabeza y la oreja derecha.

El perjudicado fue atendido en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Naguabo, donde recibió suturas, según detallaron las autoridades. El caso fue consultado con el fiscal Miguel Hornero, quien instruyó radicar cargos bajo los artículos 127-A del Código Penal y 6.06 de la Ley de Armas.

La Policía indicó que la jueza Enid Cristina Rivera García, del Tribunal de Humacao, determinó causa para arresto e impuso una fianza de 6,000 dólares, la cual fue prestada. Méndez González fue fichado y quedó en libertad hasta la vista preliminar.

La investigación estuvo a cargo del agente Carlos Lebrón, bajo la supervisión del sargento Carlos Sánchez y la coordinación de la teniente Shiara Molina, de la División de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao.