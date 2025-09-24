HUMACAO – Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestaron el miércoles a Jan Robert Ayala De Jesús, un hombre de 27 años de Humacao, tras ser acusado por un gran jurado federal de cargos relacionados con explotación infantil, informó el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

De acuerdo con documentos judiciales, el 18 de diciembre de 2024 Ayala De Jesús transportó a una menor de 13 años con la intención de que participara en actos sexuales, conducta que constituye delito bajo las leyes federales y de Puerto Rico.

“Nuestro equipo de fiscales, especialistas de apoyo a víctimas y personal continuará trabajando con nuestros socios del orden público para combatir la explotación infantil y llevar a los ofensores ante la justicia. Este tipo de conducta no tiene cabida en una sociedad civilizada”, dijo Muldrow en declaraciones escritas.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan, Devin Kowalski, sostuvo que proteger a los menores es una de las prioridades de la agencia. “Nuestro trabajo no termina con este arresto. Continuaremos enfocados en identificar a cada víctima y asegurarnos de que cada depredador enfrente todo el peso del sistema judicial”, expresó.

La fiscal federal auxiliar Daynelle Álvarez Lora, de la Unidad de Crímenes contra Niños, Tráfico Humano e Inmigración, está a cargo de la acusación. De ser hallado culpable, Ayala De Jesús enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua, además de un término de supervisión posterior no menor de cinco años.

El caso forma parte de Project Safe Childhood, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia para combatir la explotación sexual de menores a través de internet y rescatar a las víctimas. Las autoridades exhortaron a cualquier persona con información a comunicarse con la oficina del FBI en San Juan al 787-987-6500 o a través de la página Tips.FBI.gov.

Un pliego acusatorio es solo una alegación y todo acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal.