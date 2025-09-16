Hogar CREA celebra 25 años de la Cumbre de Prevención de Alcohol

TRUJILLO ALTO – Con una participación de 42 integrantes de Hogar CREA Inc. de diferentes distritos a nivel isla, se celebró el 25 aniversario de la Cumbre de Prevención de Alcohol, un evento educativo y de concienciación sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol del Proyecto Fiesta CREATIVO de Hogar CREA, Inc. Durante la actividad, los participantes demostraron lo aprendido a través de presentaciones creativas y recibieron reconocimientos por su esfuerzo y compromiso en la transmisión del mensaje preventivo a sus comunidades.

El evento contó con la presencia de funcionarios del Departamento de Salud, de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y representantes del Gobierno de Puerto Rico, quienes resaltaron la importancia de continuar fortaleciendo las alianzas en favor de la salud y la seguridad vial en el país.

Asimismo, Hogar CREA reconoció la destacada labor de la Dra. Evelyn Rosado, quien ha liderado esta cumbre por 25 años junto a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, logrando un impacto significativo en la educación y prevención a nivel nacional.

La institución reafirmó su compromiso de continuar promoviendo iniciativas que contribuyan a salvar vidas y brindar esperanza a la sociedad puertorriqueña.