Histórico apoyo de la fanaticada de los Vaqueros a Special Olympics Puerto Rico en la temporada 2025 del BSN 

BAYAMÓN – El respaldo de la fanaticada de los Vaqueros de Bayamón del Baloncesto Superior Nacional (BSN) durante esta temporada 2025, trascendió la cancha y se transformó en un gesto solidario de gran impacto para los atletas de Special Olympics Puerto Rico (SOPR). Gracias a la venta de camisetas oficiales, impulsada por Goya de Puerto Rico, se logró un recaudo de $8,745.60 que beneficiará directamente a los programas deportivos y de inclusión deportiva de SOPR.

“Estamos profundamente agradecidos con Goya de Puerto Rico y con los Vaqueros de Bayamón, pero, sobre todo, con su extraordinaria fanaticada por hacer de esta temporada una inolvidable. El respaldo económico recibido impulsa a nuestros atletas especiales a seguir demostrando que no hay límites cuando hay inclusión”, expresó Arnaldo Pérez, presidente de Special Olympics Puerto Rico.

Además de la iniciativa antes mencionada, durante esta temporada del BSN Goya de Puerto Rico identificó oportunidades para poner de relieve la inclusión en el deporte. Precisamente, durante la noche inaugural, Goya de Puerto Rico -auspiciador de mayor trayectoria ininterrumpida en el BSN- rindió homenaje a Oscar Ramón “Moncho” Loubriel, figura clave del equipo de los Vaqueros de Bayamón, y a los atletas de Special Olympics Puerto Rico, quienes participaron en el desfile de presentación junto al equipo. Esa misma noche, Goya de Puerto Rico también presentó una demostración especial de baloncesto 3×3 durante uno de los tiempos del juego, protagonizada por el equipo Bayamón Stars, un programa de baloncesto adaptado para atletas con diversidad funcional, autismo y otras condiciones.

“La visibilidad y el apoyo deben ser hacia todos, como muestra de verdadera inclusión en el deporte. El deporte es uno de los pilares de responsabilidad social corporativa en Goya de Puerto Rico y por ese compromiso identificamos oportunidades para apoyar el deporte y ser verdaderamente pluralistas e inclusivos”, expresó Jescel Rolón, directora de relaciones públicas de Goya de Puerto Rico.

Además de lo antes mencionado, durante esta temporada el respaldo de Goya de Puerto Rico ha ido más allá de un auspicio de marca. Como parte de su programa de responsabilidad social corporativa, Goya Respalda Lo Bueno, la empresa también ha promovido la inclusión deportiva de niños y jóvenes. A tales fines, Goya facilitó la participación de 17 equipos de ligas menores, masculinas y femeninas en los juegos locales de los Vaqueros, impactando positivamente a más de 300 niños y jóvenes de la región de Bayamón. Además, colaboró con los Vaqueros en dos clínicas de baloncesto dirigidas a estudiantes de escuela intermedia y superior.A través de estas y otras iniciativas en distintas disciplinas del deporte, Goya de Puerto Rico reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las comunidades, impulsando la inclusión, el deporte y la formación de nuevos talentos. Su impacto durante esta temporada del BSN, así como la colaboración con los Vaqueros de Bayamón y Special Olympics Puerto Rico persigue demostrar el poder transformador del respaldo a distintas disciplinas deportivas.

