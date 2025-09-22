Histórica participación en el 10K Domingo Apellaniz reafirma compromiso de Cataño con el deporte y el turismo local

CATAÑO – Más de mil corredores se inscribieron este año en la edición número 26 del 10K Domingo Apellaniz, lo que representa un aumento de cerca de 400 atletas en comparación con el año pasado y consolida la histórica participación que marcó esta tradicional carrera en Cataño. La prueba, que por primera vez se celebró en horario matutino, arrancó a las 6:30 a.m. y reunió a 935 corredores en la línea de salida, entre ellos jóvenes desde los 11 años hasta adultos mayores de más de 70, así como atletas en silla de ruedas.

Los ganadores overall fueron Alexander Torres (1er lugar masculino, 31:04), Melinda Martínez (1er lugar femenino y primera mujer catañesa en cruzar la meta, 38:18), Geoffrey Kennedy (1er lugar masculino en silla de ruedas, 27:45) y Alba Rivera de Jesús (1er lugar femenino en silla de ruedas, 50:39). El Municipio otorgó premios en metálico de $500 a los primeros lugares masculino y femenino, además de reconocer a los tres primeros puestos de cada categoría.

El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, estuvo presente durante toda la jornada acompañando de cerca a los organizadores, atletas y familias, asegurándose de que el evento se desarrollara con el respaldo del municipio en cada detalle. La carrera, efectuada el domingo, que contó también con el apoyo de entidades comunitarias y voluntarios, atrajo a numerosos visitantes que disfrutaron del ambiente seguro y festivo, así como de la reconocida y variada oferta gastronómica que distingue al pueblo. En el marco de la actividad también se rindió homenaje al profesor Osvaldo Durán Montañez, con la develación de una tarja en su honor en el Paseo de los Niños del Frente Marítimo, reconociendo su legado educativo y deportivo. En el acto, la senadora Migdalia Padilla también expresó palabras de elogio hacia el profesor, resaltando su aporte a la educación y al deporte en Cataño. La actividad convirtió la competencia en una experiencia deportiva y turística a la vez.

Más allá de esta celebración, esta administración municipal ha establecido una política deportiva integral que incluye la rehabilitación de instalaciones, el respaldo a ligas menores y escolares, el impulso de disciplinas inclusivas y la organización de torneos y festivales que posicionan a Cataño como un referente a nivel local e internacional.

El alcalde Alicea Vasallo subrayó que “el 10K Domingo Apellaniz demuestra el espíritu deportivo de nuestra gente, pero también simboliza todo lo que venimos haciendo por el deporte en Cataño. Desde el atletismo hasta el baloncesto, el béisbol, el voleibol y los deportes adaptados, nuestro compromiso es apoyar a todas las disciplinas y a cada categoría. El deporte es salud, es prevención y es unión comunitaria; por eso seguiremos invirtiendo en nuestras instalaciones, en nuestros atletas y en eventos que eleven el nombre de Cataño como capital deportiva y gastronómica de Puerto Rico.”

Según se informó, el profesor Osvaldo Durán Montañez, natural de Cataño, dejó una huella significativa en la educación física y en el béisbol infantil y juvenil. Fue dirigente y árbitro de béisbol, presidió las Pequeñas Ligas de Cataño, fue reconocido en 1992 como Árbitro del Año por la American Amateur Baseball Congress y exaltado al Salón de la Fama del Deporte de Cataño en 1995. Su ejemplo de disciplina y servicio continúa inspirando a nuevas generaciones.

Con esta edición histórica, el 10K Domingo Apellaniz se consolida como uno de los eventos más importantes de la agenda deportiva de Cataño, resultado del esfuerzo conjunto entre la comunidad, los voluntarios, los organizadores y el gobierno municipal. Con ello se reafirma que el deporte y el turismo no solo son motores claves de desarrollo social y económico para el pueblo, sino también parte esencial de la visión de futuro de esta administración.