SAN JUAN – La Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas (FER) anuncia la celebración de su evento anual ReumaExpo 2025, el sábado, 8 de noviembre de 2025, en el Sheraton Convention Center en San Juan, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Bajo el lema “Historias Reales, Salud Real: ReumaExpo 2025”, esta nueva edición coloca a los pacientes en el centro de la conversación, reconociéndolos como las verdaderas estrellas y héroes que día a día enfrentan con valentía los retos de vivir con enfermedades reumáticas.

ReumaExpo 2025 busca destacar las historias de superación y empoderamiento de quienes conviven con condiciones como la artritis reumatoide, el lupus, la espondilitis anquilosante, fibromialgia y más de 200 enfermedades reumáticas. A través de testimonios, paneles educativos y presentaciones médicas, el evento promueve una visión positiva, humana y solidaria sobre el manejo integral de estas condiciones.

“Este año queremos celebrar a los pacientes como los verdaderos protagonistas. Cada historia de vida es una inspiración y un recordatorio del poder de la esperanza y la educación. Son ellos quienes motivan nuestro trabajo y nos impulsan a seguir construyendo un futuro más saludable para todos”, expresó el Dr. Oscar Soto Raíces, presidente de la Fundación FER.

Como parte de esta edición, los pacientes presentarán a los doctores antes de cada charla, reafirmando su rol como protagonistas del evento. Esta dinámica busca resaltar la conexión entre la experiencia vivida por los pacientes y el conocimiento médico, recordando que detrás de cada diagnóstico hay una historia humana de lucha, aprendizaje y esperanza.

No obstante, Puerto Rico enfrenta actualmente un serio reto de acceso a especialistas en reumatología, lo que puede retrasar el diagnóstico y tratamiento adecuado de miles de personas que viven con estas condiciones.

Ante este panorama, la Fundación FER hace un llamado a fortalecer los esfuerzos de educación, prevención y empoderamiento de los pacientes y la comunidad, promoviendo que estos se conviertan en agentes activos de cambio capaces de abogar por su salud y contribuir a mejorar el sistema de atención.

Durante la jornada, especialistas en reumatología, nutrición, psicología y ejercicio abordarán temas sobre avances en tratamientos, detección temprana, estilo de vida saludable y herramientas de autocuidado.

ReumaExpo 2025 contará además con la colaboración de la Asociación de Reumatología de Puerto Rico como organización aliada, y con el apoyo de diversas compañías farmacéuticas comprometidas con la investigación, la educación y la calidad de vida de los pacientes reumáticos. Esta alianza fortalece el propósito común de fomentar una comunidad más informada, solidaria y resiliente.

El programa “Hablemos de Reumatología con Fundación FER”, transmitido los sábados por Radio Isla 1320 AM y en Facebook Live, se presentará en vivo desde el evento, con entrevistas a especialistas, pacientes y aliados, además de una cobertura exclusiva de las actividades y temas más destacados del día.

La Fundación FER, entidad sin fines de lucro, reafirma su compromiso con la educación, la prevención y el apoyo a los pacientes con enfermedades reumáticas, ayudándolos a llevar una vida más saludable, activa y productiva.

Para más información sobre ReumaExpo 2025, los interesados pueden visitar www.fundacionfer.org, escribir a fundacionferpr@gmail.com, o seguir las redes sociales de la Fundación FER en Facebook, Instagram, X (Twitter) y YouTube.