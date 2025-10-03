Historias de vida: la forma en que la iniciativa Reto Juvenil abordó el tema de la violencia

CAROLINA – El Programa Reto Juvenil del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina (GMAC) celebró el evento “Historias de Vida”, un dinámico conversatorio donde un grupo representativo de las escuelas públicas y privadas de Carolina escucharon testimonios reales sobre las consecuencias que resultan de la violencia.

Sobre 400 estudiantes del décimo grado de escuelas públicas y privadas de Carolina participaron del evento. Un panel de expertos discutió el tema de la violencia y cómo lamentablemente está afectando el futuro de muchos jóvenes en el país. Además, los estudiantes escucharon testimonios de personas que trastocaron sus vidas como consecuencia de incurrir en delitos y conductas violentas.

El conversatorio incluyó la participación de la sicóloga clínica, doctora Wilmarie Rodríguez, el Gerente de Seguridad del GMAC, Rubén Moyeno, el comisionado de seguridad del Departamento de Educación, César González y el juez del Tribunal Superior de Carolina, Joel Ayala Martínez. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar los relatos de Carlos Delgado, Gerente de Programa de la Secretaría Auxiliar del Departamento de Corrección y Rehabilitación, quien explicó las realidades a las que se enfrentan los jóvenes que son admitidos al sistema correccional. Igualmente, compartieron sus vivencias Alexander Santiago y José Allende- ambos con experiencias como reclusos y que ahora son parte del programa Teen Challenge.

“Como gobierno municipal, abordar el tema de la violencia entre los jóvenes implica atender la prevención de conductas violentas con entornos seguros, acceso a educación de calidad y programas que los ayuden a desarrollar sus talentos y sacarlos de las malas influencias y el ocio. Esta discusión es parte de esa respuesta, pues les damos una perspectiva real, con datos y con testimonios verdaderos, que les motive a tomar las decisiones correctas sobre su vida”, expresó el alcalde.

El proyecto Reto Juvenil es una iniciativa del alcalde Aponte, comisionada al Departamento de Educación Municipal de Carolina, que tiene como propósito ofrecer servicios que atiendan las necesidades de los jóvenes carolinenses entre las edades de 12 a 21 años. A través de una serie de actividades dirigidas a esta población, se trabaja el fortalecimiento de la autoestima, la adquisición de herramientas para la vida, la clarificación de valores y la salud emocional desde una cultura de paz, entre otros propósitos.

Al compartir con los jóvenes, Aponte reiteró su interés de continuar trabajando en una sana administración fiscal sin dejar a un lado los servicios orientados a la juventud, a la vez que les motivó a seguir tomando decisiones correctas que garanticen un futuro positivo para ellos. “Mi compromiso con la juventud es seguir proporcionándoles las herramientas y las oportunidades necesarias para que logren ese futuro exitoso y próspero que se merecen. Ustedes tienen la capacidad de hacerlo, que nunca se les olvide”, dijo Aponte.

Reto Juvenil tiene actividades programadas durante todo el año con un itinerario de visitas a las diferentes escuelas y colegios de la Ciudad. Para más información puede llamar al 787-769-8585.